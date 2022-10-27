Синоптики пообещали москвичам небольшой дождь 27 октября

Облачная погода, небольшой дождь ожидает москвичей 27 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве воздух прогреется до +5…+7 градусов, ночью будет до +4…+6.

Кроме того, днем ожидается восточный ветер со скоростью 2–7 м/с, ночью — южный и юго-западный 3–8 м/c.

Атмосферное давление — 752–754 мм ртутного столба.

Накануне главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что синоптики прогнозируют хорошую погоду в Москве на выходных.

Ранее Позднякова сообщила, что температура воздуха в Москве в ноябре будет выше климатической нормы, а в конце октября ожидаются дожди и мокрый снег.