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МЧС ДНР: пожар на железнодорожной станции в Шахтерске ликвидирован

МЧС Донецкой народной республики (ДНР) заявило, что пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерске ликвидирован.

Накануне вечером в штабе обороны ДНР сообщили, что в Шахтерске из-за обстрела украинских войск произошло возгорание топлива.

Председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко заявил, что ЧП не отразилось на потребителях. Дефицита ГСМ, по его словам, не возникло.

Позже МЧС удалось локализовать пожар.

Кроме того, пожарные смогли сохранить 42 цистерны с топливом, а также предотвратить угрозу взрыва и распространение огня на жилую застройку.

Вскоре пожар был ликвидирован.

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