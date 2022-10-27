Врач рассказал, как укрепить иммунитет осенью

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с «Известиями» заявил, что укрепить иммунитет осенью помогут полноценное питание и достаточный сон, в свою очередь с некоторыми препаратами для повышения тонуса организма необходимо быть осторожными.

В частности, по его словам, люди принимают растительные препараты: эхинацея, элеутерококк и женьшень. Однако важно помнить, что клинических испытаний данных средств не проводилось.

«Также существует такая группа препаратов, как иммуномодуляторы, но многие специалисты ставят под сомнение их эффективность», — отметил Поздняков.

Можно в случае дефицита витамина D, пропить его курс. При этом важно, чтобы дозировку и длительность приема определил лечащий врач, заявил инфекционист. Поздняков также предостерег от неправильного закаливания, так как здесь важно выработать системный подход, иначе есть риск навредить организму.

Ранее врач-педиатр Марьям Сайфулина сообщила, что осенью и зимой полезно для укрепления здоровья есть яблоки, зеленый лук.