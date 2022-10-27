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В Сочи медведица упала с опорной стены и погибла

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kronoki.ru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Сочи медведица упала с опорной стены и погибла. Как пишет Telegram-канал «ЧП Сочи», животное разбилось насмерть на одном из горных курортов города Сочи.

Очевидцы рассказали, что молодая медведица спустилась к склону и подошла слишком близко к противооползневой стене. Животное неуклюже оступилось и упало с высоты 12 метров. Медведь приземлился на проезжую часть дороги.

Медведица с трудом поднялась, сделала несколько шагов и скончалась.

Егеря оперативно убрали тушу животного с дороги.

Как пишут авторы канала, на Красной Поляне местообитание медведей с каждым годом все сильнее сжимается.

Ранее сообщалось, что медвежонок вышел в поселок на Сахалине.

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