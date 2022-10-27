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Рогов заявил, что при необходимости Запорожскую АЭС можно быстро запустить

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожскую атомную электростанцию при необходимости можно быстро и оперативно запустить. Об этом сообщает РИА Новости.

«Запорожская АЭС на сегодня не генерирует электроэнергию. Сейчас она находится в состоянии холодного останова реакторов, но при необходимости ее можно оперативно и достаточно быстро перезапустить для генерации электроэнергии», — сказал Рогов.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что оптимистично оценивает шансы добиться установления вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности. По его словам, Россия и Украина едины во мнении, что безопасность станции должна быть обеспечена.

До этого постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что инициатива Гросси по безопасности ЗАЭС предполагает запрет на стрельбу с территории и по территории станции, и Россия в целом поддерживает данное предложение.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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