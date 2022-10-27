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Босфорский залив закрыт из-за тумана

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Osman Orsal/Reuters

Босфорский залив был закрыт для движения судов в обоих направлениях из-за сильного тумана. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«По состоянию на 4:35 движение судов в обоих направлениях приостановлено», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в Босфорском проливе и его окрестностях местами наблюдается густой туман, который вызвал ухудшение видимости.

13 октября пролив был закрыт после аварии сухогруза из-за поломки двигателя. На следующий день судоходство восстановилось.

Босфорский пролив вместе с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским и является одним из самых загруженных судоходных маршрутов в мире, простой в котором может создать значительные издержки для международной торговли. Его длина около 30 км, максимальная ширина — 3,7 км (на севере), а минимальная — 700 метров.

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