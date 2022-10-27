В Новокузнецке шестеро детей и четверо взрослых отравились хлором в бассейне

В Новокузнецке десять человек отравились хлором в бассейне на территории оздоровительно-развлекательного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Кемеровской области.

По данным ведомства, с легкими симптомами химического отравления в больницы обратились шестеро детей и четверо взрослых. В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Куйбышевский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Суд принял решение приостановить деятельность бассейна на два месяца.

Ранее стало известно, что в Челябинске пятилетний ребенок попал в реанимацию после тренировки в бассейне.