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Глава Минздрава Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уровень потребления алкоголя в стране снижается. Об этом он сказал на Всероссийском форуме общественного здоровья, передает РИА Новости.

Глава Минздрава уточнил, что в 2021 году уровень потребления алкоголя сократился с 9,4 литра на душу населения до 9,1. Мурашко отметил, что это достаточно высокий показатель.

По словам министра, также снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году.

Кроме того, в указанный период за медицинской помощью по вопросам здорового образа жизни обратились 2,2 млн человек. То есть для граждан актуальны вопросы сохранения качественного уровня здоровья.

Это в свою очередь требует внимания органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, научных и медицинских организаций, представителей гражданского общества.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым заявил, что проблема высокого уровня потребления алкоголя в целом по стране решаема.

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