В Балакове на территории заброшенного здания нашли тело мужчины

В Балакове на территории заброшенного здания было обнаружено тело 48-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Саратовской области.

Мужчину без признаков жизни обнаружили 25 октября 2022 года в здании на Саратовском шоссе его знакомые, с которым они накануне вместе выпивали. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту гибели россиянина организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области 34-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве своей знакомой.