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Житель Омска подозревается в сексуальном насилии над своими малолетними детьми

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Depositphotos

В Омской области 34-летний местный житель подозревается в сексуальном насилии над своими малолетними детьми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

В октябре текущего года в полицию обратилась 19-летняя сестра двух мальчиков и девочки, которая рассказала, что мужчина систематически совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Отмечается, что оба родителя злоупотребляют спиртным, и в июле этого года дети были изъяты из семьи.

В настоящий момент россиянин задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. В настоящий момент расследование продолжается.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям профилактических служб», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 36-летнего уроженца Ставропольского края за изнасилование малолетней девочки.

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