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Более 2,4 млн российских и зарубежных школьников прошли «Урок цифры» по ИИ

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Более 2,4 млн школьников из России и 130 стран мира прошли урок «Искусственный интеллект в стартапах», который познакомил их с технологиями ИИ и основными трендами их развития. Также, было проведено более 120 открытых «Уроков Цифры» региональными подразделениями Сбербанка.

«Урок цифры по теме искусственного интеллекта расширил инструментарий комплексной работы правительства по подготовке кадров для отрасли и повышению цифровых компетенций детей и молодежи. За месяц благодаря новому уроку с технологиями ИИ, а также по их применению в реальном секторе экономики познакомилось уже более 2,4 млн школьников. Приятно видеть, что интерес к этой теме продолжает расти. Рассчитываем, что в будущем ребята свяжут свою профессиональную деятельность с созданием инновационных технологий и внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и информационной безопасности страны, о которых говорил Президент России», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что искусственный интеллект уже применяется во всех сферах деятельности.

«Рекомендации товаров, генерация креативного контента, поиск такси, голосовые ассистенты — AI-технологии стали частью нашей с вами повседневной жизни. Но это не единственная технология с высоким потенциалом влияния на нашу с вами жизнь. Биотехнологии, web 3.0, блокчейн, технологии виртуальной и дополненной реальности, а также облака — все это может значительно улучшить жизнь человека. А их объединение дает предпосылки для создания чего-то большего и расширяет горизонт перспектив, в том числе в предпринимательстве. Практически все, что нас окружает, было создано предпринимателями, которые захотели изменить жизнь людей к лучшему. А значит, это не только работа, но и польза для общества», — сказал он.

Греф добавил, что именно для того, чтобы разобраться, как современным детям в будущем стать успешными предпринимателями с актуальными цифровыми навыками, проводился этот «Урок цифры».

Новый «Урок цифры» стартовал в конце сентября 2022 года в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Он был разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодежных акселераторов Сбера и Sber AI. «Урок цифры» по применению технологий искусственного интеллекта в технологических стартапах разработан для широкой аудитории и не требует специальной подготовки. Он состоит из видеолекции и интерактивного тренажера.

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