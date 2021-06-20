10 лет назад разбился Ту-134 под Петрозаводском

20 июня 2011 года произошла авиакатастрофа Ту-134А-3 компании «РусЭйр» под Петрозаводском. Рейс летел из Москвы, при заходе на посадку из-за облачности и тумана самолет зацепил деревья и разбился. Крушение произошло в 1,2 км от петрозаводского аэропорта. Погибли 47 человек из 52 находившихся на борту. Катастрофа стала крупнейшей на территории Карелии.



Ту-134 несколько раз коснулся верхушек сосен во время снижения. После удара о землю самолет протащило около 150 м, в нескольких десятков шагов от жилых домов деревни Бесовец. Местные жители помогли оттащить от лайнера выживших пассажиров и стюардессу. Причиной катастрофы было названо решение экипажа – пилоты не стали уходить на второй круг и снижались ниже установленной безопасной высоты, не имея прямого визуального контакта с ориентирами на аэродроме.



Кадры тех трагических дней — в фотогалерее «Газеты.Ru».