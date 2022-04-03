5 лет со дня теракта в петербургском метро

3 апреля 2017 года в 14.33 по московскому времени террорист-смертник привел в действие самодельное подрывное устройство на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге. В результате пострадали 103 человека, из них 16 человек, включая исполнителя Акбаржона Джалилова, погибли. По факту взрыва Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт).

Позже выяснилось, что в тот же день удалось предотвратить еще один взрыв в метро. На станции «Площадь Восстания» сотрудник метрополитена вовремя обнаружил взрывное устройство, которое обезвредили оперативные службы.

10 декабря 2019 года 2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу о теракте. Аброр Азимов был признан виновным в организации и финансировании теракта и приговорен к пожизненному лишению свободы, 10 его сообщников получили сроки от 19 до 28 лет.