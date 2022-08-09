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Сильнейший за 80 лет ливень в Сеуле вызвал наводнение. Есть погибшие

В результате сильнейшего за последние 80 лет ливня, обрушившегося на Сеул и прилегающие к южнокорейской столице районы, семь человек погибли, шестеро пропали без вести. Полторы сотни людей остались без крова.

В понедельник вечером на южнокорейские города выпало более 100 миллиметров осадков, в столичном районе Тонджакку за час выпало 141,5 мм осадков — максимальный с 1942 года показатель. Из-за ливня нарушено железнодорожное сообщение, затоплены несколько станций метро, перекрыто 80 участков дорог. Всего в Сеуле выпало 422 мм осадков с понедельника по 8:00 вторника.

Последствия проливного дождя в Южной Корее, — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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