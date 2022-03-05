Акция в поддержку России в Белграде

Вечером 4 марта в Белграде состоялась многотысячная акция в поддержку российской спецоперации на Украине.

Собравшиеся заявили о своей поддержке народу Донбасса, а также усилиям Москвы по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе митинга люди демонстрировали флаги Сербии, России, Белоруссии, ДНР и ЛНР. Среди собравшихся также присутствовали люди с портретами Путина и знаками «Z».

По информации ТАСС, митингующие пели «Катюшу», и сербские патриотические песни.

Как прошла акция в центре Белграда — в фотогалерее «Газеты.Ru»