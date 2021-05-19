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Апокалипсис сегодня: Астрахань накрыла пыльная буря
Апокалиптического вида картины наблюдали 19 мая жители Астрахани. В районе 18.00 по местному времени город накрыла пыльная буря. Налетевший ветер с пылью валил деревья и железные уличные конструкции и срывал баннеры. В соцсетях жители Астрахани выкладывали фото и видео и признавались, что видят такое в своем городе впервые в жизни.
«Возвращаясь с работы мы обратили внимание на то, что на фоне абсолютно чистого неба на нас надвигается с достаточно большой скоростью необычная туча. Необычен был цвет и скорость, с которой она приближалась. За секунды, пыль поднялась такая, что видимость упала почти до нуля. Машину пришлось остановить», — сообщил «Газете.Ru» житель Астраханской области Дмитрий Кравченко.
Как выглядела Астрахань в разгар пыльной бури и её последствия — в фотогалерее «Газеты.Ru».
«Возвращаясь с работы мы обратили внимание на то, что на фоне абсолютно чистого неба на нас надвигается с достаточно большой скоростью необычная туча. Необычен был цвет и скорость, с которой она приближалась. За секунды, пыль поднялась такая, что видимость упала почти до нуля. Машину пришлось остановить», — сообщил «Газете.Ru» житель Астраханской области Дмитрий Кравченко.
Как выглядела Астрахань в разгар пыльной бури и её последствия — в фотогалерее «Газеты.Ru».