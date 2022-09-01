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Пели гимн, поднимали флаг. Как прошло 1 сентября в российских школах

Торжественные линейки в честь Дня знаний прошли во всех городах России. В этом году первый учебный день для школьников впервые начался с поднятия флага и исполнения гимна. С 2022 года это нововведение становится обязательным и будет проводится каждую неделю.

В стандарте церемонии, опубликованном на официальном сайте Минпросвещения России, рекомендуется после поднятия флага «исполнение краткой версии Государственного гимна Российской Федерации одновременно с участниками церемонии по стойке «Смирно».

Новый учебный год запомнится и другими нововведениями: в школах введут патриотические уроки воспитания «Разговоры о важном», а школьникам запретят использовать телефоны на уроках.

Как прошло 1 сентября с новыми правилами — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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