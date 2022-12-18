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Технологии
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Эксклюзивы
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Кадыров написал пост на китайском языке с призывом... 13:08
В посольстве России заявили, что в курсе о россиянах... 13:05
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Militaire: Греция кроме оружия поддерживает Украину миллионами евро 13:03
В «Укрэнерго» сообщили, что подконтрольные Украине АЭС вышли... 13:01
Россиян предупредили о возможности передачи вирусов со смартфона... 12:54
Автору дневников о жизни в Ухане при пандемии... 12:53
МО Британии сообщило о передаче Украине новой партии высокоточных... 12:51
Звезда «Ледникового периода» Энберт поделился романтической историей... 12:50
Британский теннисист Норри выступил за допуск россиян... 12:47
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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии второй недели декабря. Военная операция на Украине, чемпионат мира по футболу в Катаре, протесты в Перу и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 298-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 298-й день
«У нас не было колебаний». В Киеве признали попытку покушения на главу Генштаба РФ
NYT: США пытались отговорить Украину от покушения на начальника Генштаба РФ Герасимова
«Поддерживают терроризм». Посол ЦАР обвинил Францию в причастности к взрыву в «Русском доме»
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МО Британии сообщило о передаче Украине новой партии высокоточных ракет Brimstone-2
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Militaire: Греция кроме оружия поддерживает Украину миллионами евро
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В посольстве России заявили, что в курсе о россиянах, застрявших в самолете в Хельсинки
В 2023 году Samsung представит самый недорогой ноутбук со складным экраном
В «Укрэнерго» сообщили, что подконтрольные Украине АЭС вышли на плановую мощность
Россиян предупредили о возможности передачи вирусов со смартфона на компьютер
Автору дневников о жизни в Ухане при пандемии коронавируса запретили публиковаться в Китае
Звезда «Ледникового периода» Энберт поделился романтической историей знакомства с женой
Британский теннисист Норри выступил за допуск россиян до участия в Уимблдоне
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В Москве избили замглавы департамента ЖКХ. Нападавший перепутал его с другим человеком
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«Останется всего полшага»: после ЗРС Patriot Запад может передать Украине истребители F-16
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«Качиньский ведет подготовку к часу «В». Что известно о планах Польши по Западной Украине
NDP: в Варшаве разработали план по «отвоевыванию исторических земель у Украины»
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