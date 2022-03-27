Крупнейшая авиакатастрофа в истории. 45 лет после трагедии на Канарах

Ровно 45 лет назад на Канарских островах произошла крупнейшая авиационная катастрофа в истории — на взлетной полосе аэропорта Лос-Родеос на Тенерифе столкнулись два пассажирских лайнера. Boeing-747 авиакомпании KLM совершил посадку на полосу, по которой двигался другой Boeing-747 — авиакомпании Pan American.

В результате лобового столкновения погибли 583 человека, выжил 61 человек — все они находились на борту самолета Pan American. Причинами катастрофы стало стечение обстоятельств — теракт в соседнем аэропорту, проблемы коммуникации пилотов с диспетчером, плохая погода и ошибки экипажа борта KLM.

Кадры с места катастрофы — в фотогалерее.