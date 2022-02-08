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Mercedes-Benz миллиардера спровоцировал массовое ДТП на Рублевке

Крупная авария произошла во вторник на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве. Как сообщают СМИ, всего на западе столицы столкнулись девять машин.

Четверо человек пострадали, троих из них зажало в искореженных автомобилях. Их пришлось доставать спасателям. На место аварии прибыл вертолет санитарной авиации.

Среди госпитализированных — владелец крупной строительно-инвестиционной компании S. Holding миллиардер Алексей Шепель. Предварительно, именно его Mercedes-Benz S 350 спровоцировал ДТП.

Водитель бизнесмена не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу. В ближайшее время мужчина пройдет медосвидетельствование.

Из-за аварии движение в одну из сторон Рублевского шоссе заблокировано.

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