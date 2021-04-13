Что осталось от «Невской мануфактуры» после пожара

Пожарные в Санкт-Петербурге уже более суток не могут окончательно потушить завалы на месте сгоревшего производственно-складского здания АО «Невская мануфактура», сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу. «Площадь тления в завалах по-прежнему 500 кв. метров», — сказали в ведомстве.



Комплекс зданий, построенный еще в XIX веке, загорелся около полудня в понедельник, 12 апреля. Огонь распространился на 10 тыс. кв. метров. Для ликвидации огня привлекли вертолеты: два собственных воздушных судна МЧС и еще два — из Западного военного округа Минобороны РФ. Вертолеты сбросили 245 тонн воды. Как сообщали в петербургском ГУ МЧС, вызов авиации — крайняя мера, к которой прибегли впервые за последние 19 лет. Пожар на «Невской мануфактуре» там назвали самым серьезным за это время.



«Сильный ветер, постоянно менявший направление, значительно осложнял работы по тушению «Невской мануфактуры» и способствовал тому, что огонь перебросился на деревья, а затем — на крышу соседнего дома на улице Тельмана, 8, где располагалось общежитие для иностранных граждан «Мэрибель», — рассказал «Новой газете» глава отдела информации ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовка.



Локализовать возгорание удалось только спустя 10 часов. Тем не менее на месте происшествия продолжают работать сотни пожарных.



Трагедия унесла жизнь сотрудника МЧС Ильи Белецкого, двое его коллег в тяжелом состоянии попали в больницу. Заведены уже два уголовных дела, задержаны двое подозреваемых — гендиректор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Причину пожара следствие пока не установило, рассматриваются все возможные версии. Основные: нарушение правил пожарной безопасности и поджог.



Что осталось от «Невской мануфактуры» после пожара — в фотогалерее «Газеты.Ru»