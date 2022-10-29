Кошмарный Хэллоуин в Сеуле. Погибли 146 человек

Число погибших в Сеуле в давке возникшей на праздновании Хэллоуина увеличилось до 146 человек, пострадали 150, сообщает телеканал Уай-ти-эн. В экстренных службах считают, что количество погибших может стать больше.



По данным медиков, большинству жертв было до 30 лет, среди них есть иностранные граждане. Основная часть пострадавших – молодые девушки, в больницу также была доставлена 10-летняя девочка.



По одной из версий, давка могла возникнуть из-за слуха о том, что в одном из ближайших баров видели популярного кей-поп-музыканта. Телеканал Кей-би-эс со ссылкой на очевидца указывает на другую причину – неадекватное поведение людей, которым в одном из заведений якобы раздавали конфеты с наркотиками.



В полиции заявляли, что всего в мероприятии должны были принять участие до 100 тыс. человек.

Кадры с места трагедии в Сеуле — в фотогалерее «Газеты.Ru».