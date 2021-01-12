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Кадры с места смертельного пожара в Екатеринбурге
Жертвами пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге стали восемь человек, среди них ребенок. Пожар начался в квартире на втором этаже дома номер 7 по улице Рассветной в микрорайоне ЖБИ, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около трех часов ночи.
Как сообщает местный портал E1.ru со ссылкой на данные МЧС, погибли люди на втором, пятом и девятом этажах. В том числе жертвами пожара стали жительница последнего этажа Наталья и ее семилетняя дочь — женщина писала на своей странице в Twitter о сильном задымлении и невозможности выбраться из квартиры.
Возгорание было локализовано в 3.50, а спустя три часа ликвидировано полностью. Тем же утром было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В областной прокуратуре сообщили, что очаг пожара находился в квартире на втором этаже рядом с диваном, в квартире использовались горелки, там же было найдено много окурков. По словам соседей, жильцы были людьми пьющими, и.о. мэра города также назвал семью неблагополучной.
Как сообщает местный портал E1.ru со ссылкой на данные МЧС, погибли люди на втором, пятом и девятом этажах. В том числе жертвами пожара стали жительница последнего этажа Наталья и ее семилетняя дочь — женщина писала на своей странице в Twitter о сильном задымлении и невозможности выбраться из квартиры.
Возгорание было локализовано в 3.50, а спустя три часа ликвидировано полностью. Тем же утром было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В областной прокуратуре сообщили, что очаг пожара находился в квартире на втором этаже рядом с диваном, в квартире использовались горелки, там же было найдено много окурков. По словам соседей, жильцы были людьми пьющими, и.о. мэра города также назвал семью неблагополучной.