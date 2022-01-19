19 января православные христиане отмечают Крещение Господне — один из главных христианских праздников. В церквях на Крещение освящают воду и раздают людям. Как верят православные, она становится целебной и не портится.

С греческого Крещение дословно переводится как «погружение в воду». В постсоветской России стало широко популярно окунаться на праздник в прорубь, которую называют «иордань». Это не обязательный ритуал, РПЦ рекомендовала отказаться от него на фоне пандемии. Тем не менее, многие по всей стране предпочли не изменять традиции.

Как прошли крещенские купания в России — в фоторепортаже «Газеты.Ru».