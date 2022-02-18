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Как жителей Донбасса эвакуируют в Россию

Власти Донецкой народной республики объявили массовую эвакуацию на фоне продолжающегося обострения ситуации на линии соприкосновения. Первые автобусы с эвакуированными уже прибыли в Ростовскую область. Сейчас из ДНР и ЛНР вывозят в первую очередь женщин, детей и пожилых людей. Мужчин призвали остаться и защищать республики.

Глава ДНР Денис Пушилини уверен, что президент Украины Владимир Зеленский скоро отдаст приказ начать наступление. Вслед за Донецком об эвакуации заявили и в Луганске.

Беженцев должны также принять в Калужской, Челябинской и Мурманской областях. По словам депутата Госдумы от Ростовской области Александра Бородая сегодня в регион прибудут несколько тысяч жителей Донбасса. Президент Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну организовать размещение прибывающих из ДНР и ЛНР.

В Киеве отрицают, что готовятся к наступательной операции. Сообщения об атаке украинский МИД назвал «дезинформацией».

Как мирных жителей ДНР и ЛНР эвакуируют в Россию — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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