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Кадры с места пожара на газовой подстанции в Москве

На юго-западе Москвы произошло возгорание на газовой подстанции — пламя достигало высоты в нескольких десятков метров. Впоследствии огонь перекинулся на газовое оборудование и припаркованные рядом машины, три из которых полностью сгорели. Один человек пострадал, получив ожоги, но отказался от госпитализации.

На ликвидацию пожара на улице Грина спасателям потребовалось около полутора часов. Движение транспорта полностью восстановлено, однако без газоснабжения остались жильцы 12 домов. Специалисты устанавливают причины ЧП и оценивают причиненный ущерб.

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