«Тепловая линза» над Москвой: последствия сильнейшего за 12 лет ледяного дождя
22 ноября в Москве продолжается ледяной дождь. По словам синоптика Евгения Тишковца, на высоте около 1,5 км над уровнем моря образовалась «тепловая линза». Из нее льет дождь, который у земли замерзает и превращается в лёд.
Весь день в столице идет самый сильный с 2010 года ледяной дождь и падает снег в разных вариантах: и простые хлопья снега, и твердая ледяная крупа.
Из-за непогоды пробки в столице достигли 8 баллов. МЧС попросило водителей воздержаться сегодня от поездок на личных машинах – или хотя бы не делать резких маневров на дороге. В московских аэропортах задержаны уже 28 рейсов, а отменены — шесть.
В Подмосковье из-за ледяного дождя дороги покрылись коркой льда. О гололеде сообщают в Коломне, Кашире, Павловском Посаде, Можайске и Наро-Фоминске, а также в Домодедове.
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