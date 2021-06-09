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Джо Раш объяснил, что для его произведения выбрали наиболее заметное место&nbsp;- на другой стороне залива напротив гостиницы, где в эти выходные пройдет саммит Джо Раш объяснил, что для его произведения выбрали наиболее заметное место&nbsp;- на другой стороне залива напротив гостиницы, где в эти выходные пройдет саммит
Раш выразил надежду, что лидеры G7 заметят его работу, когда прилетят на саммит Раш выразил надежду, что лидеры G7 заметят его работу, когда прилетят на саммит
Инсталляция называется Mount Recyclemore — по аналогии с горой Рашмор (Mount Rushmore) в США, на которой высечен барельеф в виде голов четырех американских президентов Инсталляция называется Mount Recyclemore — по аналогии с горой Рашмор (Mount Rushmore) в США, на которой высечен барельеф в виде голов четырех американских президентов
Каждый участник саммита G7 сделан из разных элементов отработавшей свое электроники. Каждый участник саммита G7 сделан из разных элементов отработавшей свое электроники.
Скульптура выполнена по заказу британского интернет-магазина подержанной электроники musicMagpie Скульптура выполнена по заказу британского интернет-магазина подержанной электроники musicMagpie
Согласно отчету ООН, в 2019 году во всем мире было произведено более 53 миллионов тонн электронных отходов, это на 9 миллионов тонн больше, чем пятью годами ранее. Согласно отчету ООН, в 2019 году во всем мире было произведено более 53 миллионов тонн электронных отходов, это на 9 миллионов тонн больше, чем пятью годами ранее.
От участников предстоящего саммита никаких комментариев относительного нового арт-объекта пока не поступало. От участников предстоящего саммита никаких комментариев относительного нового арт-объекта пока не поступало.

Мусорные лидеры: в Англии появилась необычная скульптура к саммиту G7

На юге Англии в графстве Корнуолл появилась инсталляция в виде участников G7 из сломанных электроприборов. Героями арт-объекта, который получил название Mount Recyclemore, стали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Совета министров Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Каждый политик на инсталляции сделан из разных запчастей: если лицо Борис Джонсона выполнено из корпусов смартфонов, то Джо Байден сконструирован из микросхем.

Автор скульптуры Джо Раш заявил, что его произведение должно привлечь внимание лидеров саммита к проблеме утилизации электронных отходов и их переработки. По его мнению, электроприборы необходимо ремонтировать, либо производить качественную продукцию, которая будет служить долго.

Саммит G7 пройдет в Корнуолле с 11 по 13 июня.
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