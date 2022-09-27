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«Обстановка остается крайне напряженной». Что происходит на границе РФ и Грузии

На КПП «Верхний Ларс», где выстроились многокилометровые пробки из желающих выехать из России в Грузию, будет развернут мобилизационный пункт военкомата, сообщили во вторник в МВД. Границу при этом разрешили пересекать пешком – ранее это можно было делать только на автомобилях, велосипедах или самокатах.

Накануне очередь на выезд из России растянулась более чем на 20 км, а общее время ожидания прохождения границы достигало 3-4 суток.

Как рассказал «Газете.Ru» Андрей Р., за эту ночь он вместе с друзьями продвинулся в автомобильной очереди лишь на километр. По его словам, местные жители предлагают пешеходам за баснословные деньги (150-200 тыс. руб.) довезти до начала очереди.

О ситуации на российско-грузинской границе – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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