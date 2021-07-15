Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
«Яблоко» предложило ввести нерабочие дни из-за... 13:42
Суд присяжных рассмотрит дело Арашуковых 13:41
Браун высказался об убийствах во время демонстраций в честь BLM 13:40
Свободный от COVID-19 пляж начал работать в Сочи 13:40
Глава РФС подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки 13:37
Эфир Соловьева прервали немецкие полицейские 13:34
«Почта России» получила лицензию на оптовую торговлю... 13:31
Фигурист из США жестко ответил Ягудину на критику в свой адрес 13:27
Токио обновил антирекорд заболеваемости COVID-19 перед стартом... 13:26
В Госдуме назвали условие отмены в России обязательного техосмотра... 13:24
Фоторепортажи

Десятки погибших: последствия наводнения в Германии

close
Панкратов-Черный, Машков, Харатьян: кто пришел проститься с Владимиром Меньшовым
Панкратов-Черный, Машков, Харатьян: кто пришел проститься с Владимиром Меньшовым
Умер бывший муж Пугачевой Александр Стефанович
Умер бывший муж Пугачевой Александр Стефанович
Жена Саши Белого: Екатерине Гусевой — 45
Жена Саши Белого: Екатерине Гусевой — 45
Мощный взрыв в гостинице в Геленджике
Мощный взрыв в гостинице в Геленджике
Унесли на носилках со сломанной ногой: Макгрегор без шансов проиграл Порье
Унесли на носилках со сломанной ногой: Макгрегор без шансов проиграл Порье
Колючая проволока и бетон: как разные страны отгораживаются от соседей
Колючая проволока и бетон: как разные страны отгораживаются от соседей
"Просто космос": РФС расторг контракт с Черчесовым
Трагедия на Волге: 10 лет со дня крушения
Трагедия на Волге: 10 лет со дня крушения "Булгарии"
По меньшей мере 19 человек погибли в результате сильных дождей в Германии, еще около 70 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ливни, возникшие из-за циклона Бернд, идут в ФРГ с понедельника, 12 июля. Больше всего от стихии пострадали западные и юго-западные регионы страны. Из-за непогоды несколько крупных рек страны, включая Рейн, вышли из берегов. Уровень воды на улицах городов поднялся выше первых этажей. По течению плывут мусор и автомобили. Местные жители вынуждены пережидать непогоду на крышах своих домов.

В немецком Аденау в районе Эйфель из-за потопа рухнули шесть жилых домов — еще 25 зданий находятся под угрозой обрушения.

В ряде городов на западе Германии пропало электричество, из строя частично вышла сотовая связь. Кроме того, в результате короткого замыкания в больнице в Леверкузене на юге Северного Рейна-Вестфалии, где лечатся более 400 человек, отключилось аварийное электроснабжение. Пациентов и персонал будут эвакуировать. Вице-канцлер Олаф Шольц уже выразил обеспокоенность ситуацией с наводнением.

Последствия разрушительного наводнения в Германии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Санкции или бомбардировки: в США решают, что делать с Кубой
Мэр Майами Фрэнк Суарес объяснил свою идею о бомбардировке Кубы
«Человек президента»: кто займет место Авакова
Верховная рада приняла отставку главы МВД Авакова
«Растет уровень смертности»: ВОЗ объявила третью волну COVID-19
Глава ВОЗ заявил о «самом начале» новой волны пандемии COVID-19 в мире
В Кремле уточнили, будут ли доступны в России иностранные вакцины от коронавируса
ФАС согласовала покупку «Дикси» «Магнитом»
Российская таможенная служба вскрыла контрабанду нефти на Украину
МВД предложило правительству отменить обязательный техосмотр

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+