Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
«В Бразилии он просто толстяк»: Кака о легендарном Роналдо 00:13
Самолет с Виктором Бутом приземлился в аэропорту... 00:10
Посол Антонов: Бут подвергался мощнейшему физическому и... 00:09
Власти Лос-Анджелеса выдали девочке лицензию... 08.12.2022, 23:58
Онколог назвал осиплость голоса наиболее характерным... 08.12.2022, 23:51
Американский журналист обвинил баскетболистку Грайнер... 08.12.2022, 23:47
Трамп назвал позором для США обмен Бута на Грайнер 08.12.2022, 23:45
Эксперт из США: после спецоперации поставленное Киеву... 08.12.2022, 23:43
Кличко: в Киеве приняли «бюджет выживания» на 2023... 08.12.2022, 23:40
«Вечерние новости»: более 200 спецназовцев... 08.12.2022, 23:31
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Грайнер и Бут возвращаются домой. Кадры ФСБ

Федеральная Служба Безопасности опубликовала кадры обмена россиянина Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер.

На них Грайнер прощается с сотрудницами ФСИН, которые предлагают ей навестить колонию в будущем. Потом люди в масках ведут баскетболистку в микроавтобус и провожают к самолету. Голос за кадром сообщает бывшей осужденной, что она летит домой, девушка улыбается.

После приземления в Абу-Даби в самолет заводят Виктора Бута, который провел в заключении 14 лет. Мужчина рассказывает, что его забрали для обмена прямо из камеры, позже он звонит маме и просит ее не переживать — с ним все в порядке.

Подробнее о делах Бута и Грайнер — в материале «Газеты.Ru». Кадры самого обмена — в нашем фоторепортаже.

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 288-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 288-й день
«Ничего не меняет в работе компании». HeadHunter обязали передавать ФСБ данные пользователей
Сервис HeadHunter внесли в реестр, обязывающий передавать данные пользователей силовикам
«Вашингтон категорически отказывался от диалога». Как Москва обменяла Грайнер на Бута
МИД РФ сообщил об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер в Абу-Даби
Кличко: в Киеве приняли «бюджет выживания» на 2023 год
Песков: Бут и Путин не пересекутся в аэропорту «Внуково-2»
Spiegel: у арестованных в Германии заговорщиков изъяли мечи, пистолеты, каски и золото
Трамп назвал позором для США обмен Бута на Грайнер
Новости
Самолет с Виктором Бутом приземлился в аэропорту «Внуково-2»
Посол Антонов: Бут подвергался мощнейшему физическому и психологическому давлению в США
Власти Лос-Анджелеса выдали девочке лицензию на содержание единорога во дворе дома
Онколог назвал осиплость голоса наиболее характерным симптомом рака легкого
Американский журналист обвинил баскетболистку Грайнер в ненависти к США
Эксперт из США: после спецоперации поставленное Киеву оружие всплывет на черном рынке
«Вечерние новости»: более 200 спецназовцев вошли на север Косово и Метохии
Все новости
Турции — 25%, Китаю — 70%. Каких скидок на газ ждут от России
Bloomberg: Турция намерена добиться 25-процентной скидки на российский газ
Пробка в Босфоре. Что происходит у берегов Турции
В Турции объяснили пробку из танкеров отказом судовладельцев показывать страховку
ЕС согласился включить Хорватию в зону Шенгена. Заявки Румынии и Болгарии отклонены
Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству
Виктор Бут возвращается в Россию. Его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер
Россиянина Виктора Бута помиловали в США и обменяли на американку Бриттни Грайнер
«Мгновенно отреагировали». В России решили не надевать наручники на женщин и детей
МВД РФ запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел
«Неотъемлемая часть истории». Как в Кремле относятся к периоду СССР
Песков сообщил, что праздновать столетие со дня образования СССР в Кремле не планируют
«Папины дочки» возвращаются. Как сейчас выглядят звезды сериала
Госдума запретила иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России
Володин говорил, что это защитит детей от продажи на органы
«Нет большей силы, чем слова президента». Почему не выходит указ о завершении мобилизации
Клишас объяснил отсутствие указа об окончании частичной мобилизации силой слова Путина
Создатели сериала «Зема» Антон Карпушкин и Семен Молоканов — о КВН, одобрении коллег и амбициозности
Создатели сериала «Зема» Карпушкин и Молоканов рассказали о будущем проекта
Завершились «Ходячие мертвецы». Вот еще 7 крутых сериалов о зомби для фанатов жанра
Лучшие сериалы о зомби в духе «Ходячих мертвецов»
В поисках эффективности: как нацпроект по повышению производительности труда помогает производителям бытовой техники
До 90% бытовой электроники производится внутри РФ
Помощь рядом. В России волонтерское движение выходит на новый уровень
Российские волонтеры приспосабливаются к работе в чрезвычайных ситуациях

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+