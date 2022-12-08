Грайнер и Бут возвращаются домой. Кадры ФСБ

Федеральная Служба Безопасности опубликовала кадры обмена россиянина Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер.

На них Грайнер прощается с сотрудницами ФСИН, которые предлагают ей навестить колонию в будущем. Потом люди в масках ведут баскетболистку в микроавтобус и провожают к самолету. Голос за кадром сообщает бывшей осужденной, что она летит домой, девушка улыбается.

После приземления в Абу-Даби в самолет заводят Виктора Бута, который провел в заключении 14 лет. Мужчина рассказывает, что его забрали для обмена прямо из камеры, позже он звонит маме и просит ее не переживать — с ним все в порядке.

Подробнее о делах Бута и Грайнер — в материале «Газеты.Ru». Кадры самого обмена — в нашем фоторепортаже.