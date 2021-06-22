Пошла жара: как москвичи переживают африканский зной

Москву настигла аномальная жара — в городе +32,4°C, побит рекорд 1917 года, когда столбики термометров поднялись до отметки в +31,8°C. Накануне, ведущий специалист центра «Фобос» предупредил, что европейскую часть России ждет африканский зной и засуха. В городе введен оранжевый уровень погодной опасности — температура превышает норму на 8-10 градусов.



В столице усилят полив зеленых насаждений — кустарников, деревьев, газонов и цветников — и проведут аэрацию. В МЧС советуют избегать перегрева, носить головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания, а в Роспотребнадзоре — сократить рабочий день минимум на час.



По прогнозам синоптиков, высокая температура сохранится в Москве до конца недели. О том, как москвичи спасаются от жары в городских фонтанах, под деревьями в парках и на пляжах местных водоемов — в фоторепортаже «Газеты.Ru».