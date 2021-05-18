Побит рекорд XIX века: как москвичи переживают аномальную жару

В Москве побит абсолютный температурный рекорд для 18 мая — в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к середине дня во вторник воздух прогрелся до +29,2°C. Ранее рекорд для 18 мая фиксировали в 1897 и 1898 годах, тогда температура составляла 29,1°C. «Но это еще не конец, воздух продолжит нагреваться», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Окончательное значение нового абсолютного максимума температуры для 18 мая за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений станет известно к исходу дня. В столичном метеобюро отметили, что аномальная жара 17 и 18 мая привела к отклонению температуры от средней климатической нормы на 8-9 градусов.



Синоптики предупреждали, что с 11:00 до 17:00 вторника в столице ожидается сильная жара с температурой воздуха 30-32 градусов, второй день подряд в городе сохраняется предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.



Накануне Москва побила температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году. Опорная метеостанция города на ВДНХ зафиксировала температуру 30,6°C. Синоптики обещают, что со среды, 19 мая, характер погоды в столичном регионе начнет меняться: температура воздуха не превысит 25-27°C, ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.



О том, как москвичи переживают аномальную жару — в фоторепортаже «Газеты.Ru».