252 человека погибло. Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии

В результате землетрясения в индонезийской провинции Западная Ява погибло 252 человека, сообщило правительство округа Чианджур. 31 человек числится пропавшим без вести, ранено – 377.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур. Масштабные разрушения связаны с небольшой глубиной залегания эпицентра. Также толчки вызвали оползень, который накрыл, по меньшей мере, одну деревню.

Из зоны стихийного бедствия эвакуировно почти 14 тыс. человек. В провинцию направили 400 морских пехотинцев для помощи с эвакуацией и поиском жертв.

Последствия землетрясения в Индонезии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».