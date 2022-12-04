Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Куо: выход гарнитуры смешанной реальности Apple может быть отложен... 19:14
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу 19:11
Жиру обошел Анри и стал лучшим бомбардиром сборной Франции 19:09
Глава Минфина: Египет надеется получить первый транш от МВФ... 19:06
Лайма Вайкуле назвала Иосифа Пригожина «невоспитанным... 19:04
Apple продлила драму «На поверхности» с Гугу Мбата-Роу... 19:04
Азербайджан направил ноту Ирану из-за визита иранцев в Карабах 18:58
Председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов скончался... 18:53
В Нижневартовске эвакуируют жителей соседних подъездов дома, где... 18:53
«РБ Спорт»: Ломовицкий покинет «Химки»... 18:52
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Кадры с места взрыва в жилом доме в Нижневартовске

В пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел взрыв, в результате которого обрушились перекрытия на двух этажах. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон, сам дом газифицирован не был. Как сообщили в экстренных службах, погибли четыре человека, еще несколько пострадавших были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, специалисты разбирают завалы.

Кадры с места происшествия — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 284-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 284-й день
«Рынок нефти сейчас в лучшем состоянии, чем два месяца назад»
ОПЕК+ подтвердил сохранение плана по добыче нефти
«Три-Пайнс»: детектив с Альфредом Молиной, которому не грозит заблудиться в трех соснах
Рецензия на сериал «Три-Пайнс»
По подозрению в убийстве 30-летней женщины на востоке Москвы задержали ее бывшего мужа
Найденная убитой в машине на востоке Москвы женщина была гражданкой Украины
Очевидец взрыва в Нижневартовске рассказал, что слышал крики жильцов после обрушения дома
Главред «Дождя» опроверг сообщения о переезде телеканала в Грузию
Новости
Жиру обошел Анри и стал лучшим бомбардиром сборной Франции
Глава Минфина: Египет надеется получить первый транш от МВФ в размере $750 млн в декабре
Лайма Вайкуле назвала Иосифа Пригожина «невоспитанным человеком»
Apple продлила драму «На поверхности» с Гугу Мбата-Роу на второй сезон
Азербайджан направил ноту Ирану из-за визита иранцев в Карабах
Председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов скончался на 93-ем году жизни
В Нижневартовске эвакуируют жителей соседних подъездов дома, где произошел взрыв
Все новости
«Дать некоторые гарантии России». На Западе заговорили об условиях для прекращения СВО
Обозреватель 19FortyFive считает, что гарантии безопасности для РФ остановят спецоперацию
«Ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Почему Финляндия идет в НАТО
Глава МИД Финляндии Хаависто назвал «ядерные угрозы России» причиной стремления в НАТО
«Разрушение хранилищ в Одессе». Что может помешать транзиту аммиака через Украину
РИА Новости: источник заявил, что Киев готовит провокацию по срыву транзита аммиака из РФ
«Виктория вновь сама себя победила». В Москве отреагировали на визит Нуланд в Киев
Захарова напомнила Нуланд о позиции России по предотвращению ядерной войны
Как вырастить ребенка со здоровой психикой: рассказывают психологи
Психолог Шиманская: стоит отказаться от привычных наказаний, чтобы не травмировать психику ребенка
Не могу смотреть, как родная мать строит глазки моему мужу
Экскурсовод из Архангельска – о непростых отношениях с матерью
«Ищите счастье там, где оно есть»: Нику Вуйчичу — 40
США предложили ближневосточным монархиям поделиться оружием с Украиной. Вряд ли они откажутся
Вашингтон нашел зенитно-ракетные комплексы для Украины на Ближнем Востоке
«Из-за Украины у Германии осталось запасов оружия на два дня боя»
Военный эксперт сообщил об истощении запасов оружия из-за Украины
«Состоятельный российский бизнесмен». Миллиардера Фридмана могли задержать в Лондоне
Посольство РФ требует от властей Великобритании объяснить причины задержания россиянина
Пора взрослеть. Как трудоустройство с 13-ти лет повлияет на рынок труда и будущее молодого поколения: 20 идей по развитию России
Дмитрий Давыдов предложил снизить минимальный возраст для трудоустройства
«Мы можем защитить союзников и одновременно дать России гарантии»
Макрон призвал включить гарантии для РФ в архитектуру безопасности Европы
«Европа будет жить без российской нефти». Как в РФ отреагировали на решение ЕС о нефтяном потолке
Постпред в Вене предрек Европе жизнь без российской нефти

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+