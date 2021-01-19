Как прошли крещенские купания в России

Православные христиане отмечают Крещение. Пандемия и морозы не помешали верующим отправиться минувшей ночью к купелям и, по сложившейся традиции, окунуться в ледяную воду. В преддверии праздника врачи предупреждали, что от купаний лучше воздержаться, поскольку в тесных раздевалках и при столпотворении у купели есть риск заразиться коронавирусной инфекцией. Солидарны с ними были и священнослужители — они говорили, что окунаться в воду в Крещение не обязательно, верующим важнее помолиться в храмах, где соблюдаются меры эпидемиологической безопасности, а купание — народная традиция, не поощряемая Церковью. Однако народ от традиций не отказывается — в этом году, как обычно, по всей России люди решились в ночь с 18 на 19 января сбросить с себя верхнюю одежду и, перекрестившись, окунуться в ледяную воду. Как это было — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».