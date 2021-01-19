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Во время крещенских купаний в купели Свято-Троицкого собора на реке Ижоре в Колпино, Санкт-Петербург, 18 января 2021 года Во время крещенских купаний в купели Свято-Троицкого собора на реке Ижоре в Колпино, Санкт-Петербург, 18 января 2021 года
Девушка во время крещенских купаний в купели на территории парка &laquo;Патриот&raquo;, Московская область, 19 января 2021 года Девушка во время крещенских купаний в купели на территории парка &laquo;Патриот&raquo;, Московская область, 19 января 2021 года
Настоятель, отец Михаил Францев во время крещенских купаний в купели полкового храма иконы Божией матери &laquo;Нечаянная радость&raquo; 7-й десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске, 18 января 2021 года Настоятель, отец Михаил Францев во время крещенских купаний в купели полкового храма иконы Божией матери &laquo;Нечаянная радость&raquo; 7-й десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске, 18 января 2021 года
Купание в крещенской купели на реке Волхов в Великом Новгороде, 18 января 2021 года Купание в крещенской купели на реке Волхов в Великом Новгороде, 18 января 2021 года
Крещенские купания в купели на роднике у храма Святой Блаженной Ксении Петербургской в Кемерове, 18 января 2021 года Крещенские купания в купели на роднике у храма Святой Блаженной Ксении Петербургской в Кемерове, 18 января 2021 года
Десантник во время крещенских купаний в купели на территории парка &laquo;Патриот&raquo;, Московская область, 19 января 2021 года Десантник во время крещенских купаний в купели на территории парка &laquo;Патриот&raquo;, Московская область, 19 января 2021 года
Во время крещенских купаний в купели на пруду у храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Колюбакино Московской области, 18 января 2021 года Во время крещенских купаний в купели на пруду у храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Колюбакино Московской области, 18 января 2021 года
Прихожанин собора Успения Пресвятой Богородицы окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, 18 января 2021 года Прихожанин собора Успения Пресвятой Богородицы окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, 18 января 2021 года
Во время крещенских купаний в купели в микрорайоне Затон на Оби в Новосибирске, 18 января 2021 года Во время крещенских купаний в купели в микрорайоне Затон на Оби в Новосибирске, 18 января 2021 года
Верующие во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке, 18 января 2021 года Верующие во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке, 18 января 2021 года
На источнике &laquo;Гремячий ключ&raquo; в Сергиево-Посадском районе, 18 января 2021 года На источнике &laquo;Гремячий ключ&raquo; в Сергиево-Посадском районе, 18 января 2021 года
Крещенские купания в реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье, , 18 января 2021 года Крещенские купания в реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье, , 18 января 2021 года
Девушка во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска, 18 января 2021 года Девушка во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска, 18 января 2021 года
Настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Евгений Попиченко совершает обряд освящения воды в праздник Крещения на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, 18 января 2021 года Настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Евгений Попиченко совершает обряд освящения воды в праздник Крещения на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, 18 января 2021 года
Верующие во время крещенских купаний в купели в микрорайоне Затон на Оби в Новосибирске, 18 января 2021 года Верующие во время крещенских купаний в купели в микрорайоне Затон на Оби в Новосибирске, 18 января 2021 года
Верующие набирают крещенскую воду в бутылки на источнике &laquo;Гремячий ключ&raquo; в Сергиево-Посадском районе, 19 января 2021 года Верующие набирают крещенскую воду в бутылки на источнике &laquo;Гремячий ключ&raquo; в Сергиево-Посадском районе, 19 января 2021 года
Верующие во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска, 18 января 2021 года Верующие во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска, 18 января 2021 года

Как прошли крещенские купания в России

Православные христиане отмечают Крещение. Пандемия и морозы не помешали верующим отправиться минувшей ночью к купелям и, по сложившейся традиции, окунуться в ледяную воду. В преддверии праздника врачи предупреждали, что от купаний лучше воздержаться, поскольку в тесных раздевалках и при столпотворении у купели есть риск заразиться коронавирусной инфекцией. Солидарны с ними были и священнослужители — они говорили, что окунаться в воду в Крещение не обязательно, верующим важнее помолиться в храмах, где соблюдаются меры эпидемиологической безопасности, а купание — народная традиция, не поощряемая Церковью. Однако народ от традиций не отказывается — в этом году, как обычно, по всей России люди решились в ночь с 18 на 19 января сбросить с себя верхнюю одежду и, перекрестившись, окунуться в ледяную воду. Как это было — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».
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