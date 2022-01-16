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Каток со снежными горами: как выглядят улицы Петербурга

Улицы Санкт-Петербурга покрылись снегом и льдом. В городские больницы каждый день привозят десятки человек, получивших травмы рук, ног и головы на скользких тротуарах.

В питерской Коломне – одном из центральных районов — местные жители покупают песок для обледеневших тротуаров за своей счет и раздают его соседям. По улицам и замерзшим каналам некоторые горожане катаются на коньках.

На тротуарах исторических улиц города — Малой Конюшенной, Петроградской набережной — лежат снежные горы. Снегоплавильные станции при этом перегружены.

Как объясняют в Смольном, ситуация вызвана кадровым голодом и административным хаосом в сфере ЖКХ. За уборку одного двора могут отвечать сразу несколько различных организаций коммунальщиков. В Петербурге, площадь которого немногим меньше Москвы в пределах МКАД, в восемь раз меньше дворников – около 8 тысяч человек против 70 с лишним тысяч столичных коммунальщиков.

«Я упала неожиданно <…> на улице Малой Монетной, на очень скользком участке тротуара, припорошенном снегом. Да так, что ноги улетели вперед и я сразу ударилась затылком. Обошлось без обморока (правда, я в жизни не теряла сознания), но было больно», — рассказала газете «Бумага» одна из пострадавших петербурженок, Наталья.

Власти Петербурга планируют провести реформу ЖКХ – перевести ее с конкурсно-подрядной на бюджетную основу и повысить дворникам зарплаты до 40 тыс. рублей.

Как выглядят улицы Санкт-Петербурга — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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