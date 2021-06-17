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Местные жители одной из улиц Керчи, 17 июня 2021 года Местные жители одной из улиц Керчи, 17 июня 2021 года
На одной из улиц Керчи после сильных ливней. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления, 17 июня 2021 года На одной из улиц Керчи после сильных ливней. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления, 17 июня 2021 года
Военнослужащие помогают местному жителю толкать автомобиль на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 год Военнослужащие помогают местному жителю толкать автомобиль на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 год
Последствия подтопления в Керчи, 17 июня 2021 года Последствия подтопления в Керчи, 17 июня 2021 года
Последствия подтопления в Керчи, 17 июня 2021 год Последствия подтопления в Керчи, 17 июня 2021 год
Подтопленный магазин детских игрушек на одной из улиц Керчи, 17 июня 2021 года Подтопленный магазин детских игрушек на одной из улиц Керчи, 17 июня 2021 года
Последствия подтопления в Керчи, 17 июня 2021 год Последствия подтопления в Керчи, 17 июня 2021 год
Молодые люди на одной из улиц в Керчи, 17 июня 2021 года Молодые люди на одной из улиц в Керчи, 17 июня 2021 года
Местные жители одной из улиц Керчи, 17 июня 2021 года Местные жители одной из улиц Керчи, 17 июня 2021 года
Жители города на одной из улиц Керчи после сильных ливней. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления, 17 июня 2021 года Жители города на одной из улиц Керчи после сильных ливней. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления, 17 июня 2021 года
Сотрудники МЧС помогают местным жителям в эвакуации из подтопленных домов, 17 июня 2021 года Сотрудники МЧС помогают местным жителям в эвакуации из подтопленных домов, 17 июня 2021 года
Последствия подтопления в Керчи, 17 июня 2021 год Последствия подтопления в Керчи, 17 июня 2021 год
Жители города на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года Жители города на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Мужчина на одной из улиц в Керчи, 17 июня 2021 года Мужчина на одной из улиц в Керчи, 17 июня 2021 года
Горожане на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года Горожане на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Вид на затопленный стадион в Керчи, 17 июня 2021 года Вид на затопленный стадион в Керчи, 17 июня 2021 года

Как Керчь переживает наводнение

Керчь переживает небывалое наводнение. В городе введен режим ЧС. Местные жители передвигаются по городу на лодках между затопленными водой автомобилями, пешеходов не спасают резиновые сапоги, а из домов ведрами вычерпывают воду. Как ожидают синоптики, мощные ливни, которые привели к подтоплениям, прекратятся только в субботу, 19 июня.

Как живет город под властью стихии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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