Как Керчь переживает наводнение

Керчь переживает небывалое наводнение. В городе введен режим ЧС. Местные жители передвигаются по городу на лодках между затопленными водой автомобилями, пешеходов не спасают резиновые сапоги, а из домов ведрами вычерпывают воду. Как ожидают синоптики, мощные ливни, которые привели к подтоплениям, прекратятся только в субботу, 19 июня.



Как живет город под властью стихии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».