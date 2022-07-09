Как в Москве отметили Курбан-байрам

Более 250 тыс. человек посетили мечети Москвы на праздник Курбан-байрам, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. «Приняли участие в богослужениях около 260 тыс., все прошло спокойно, без происшествий. Около Соборной мечети было около 100 тыс. верующих», — поделился Сучков.

Богослужение в честь праздника прошло в четырех мечетях — Московская соборная мечеть около Проспекта Мира, Историческая мечеть на Большой Татарской улице, Мемориальная мечеть на Поклонной горе, мечеть «Ярдям» на улице Хачатуряна — и на специально выделенной площадке в парке культуры и отдыха «Сокольники».

Как прошло празднование Курбан-байрама — в фотогалерее «Газеты.Ru».