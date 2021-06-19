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Погибший инструктор Вячеслав Новгородцев Погибший инструктор Вячеслав Новгородцев
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Семь человек погибли при падении самолета в Кузбассе

Семь человек погибли в результате жесткой посадки самолета Л-410 в Кемеровской области. На борту воздушного судна находились спортсмены-парашютисты. Причиной крушения стал отказ двигателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. «Пилот доложил об отказе одного их двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь издание «Известия» сообщает, что самолет не смог набрать нужную высоту и в процессе взлета сделал разворот, в результате чего зацепился крылом за землю.

По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев на своей странице в Instagram, воздушное судно выполняло тренировочный полет. По его словам, четверо пострадавших при крушении находятся в тяжелом состоянии.

Кадры с места трагедии — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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