Один погибший: на туристов в Домбае сошла снежная лавина

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара сошла снежная лавина, накрыв туристов. Под снежным завалом оказались два пункта проката горнолыжного снаряжения и часть кафе. На поиск людей, которые могут оказаться под снегом, МЧС направило группировку из 172 человек. По последним данным, один человек погиб. Шестеро смогли спастись. Сейчас специалисты пытаются выяснить причину схода лавины — есть основания предполагать, что его вызвала другая, спровоцированная искусственно. Спасательная операция на месте схода лавины — в фотогалерее «Газеты.Ru».