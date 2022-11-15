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Как хоронили Брежнева

Ровно 40 лет назад, 15 ноября 1982 года, состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС, главы Верховного Совета СССР Леонида Брежнева. Он скончался за пять дней до этого на 76-м году жизни. Прощание с советским генсеком, самое пышное со времен смерти Сталина, было организовано в Колонном зале Дома Союзов.

Около 10 утра артиллерийский лафет с гробом двинулся на Красную площадь в сопровождении солдат Московского гарнизона, генералов и адмиралов, несших на красных подушечках бесчисленные награды усопшего.

Руководители СССР произнесли траурные речи, после чего гроб перенесли к подготовленной у Кремлевской стены могиле.

Когда гроб опускали, раздался гимн СССР и пушечный залп. Из-за залпа многие подумали, что гроб уронили. Впоследствии этот факт опровергался. В частности Георгий Коваленко, опускавший гроб, говорил, что за стук упавшего гроба приняли орудийный залп.

Как хоронили Брежнева — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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