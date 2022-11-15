Ровно 40 лет назад, 15 ноября 1982 года, состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС, главы Верховного Совета СССР Леонида Брежнева. Он скончался за пять дней до этого на 76-м году жизни. Прощание с советским генсеком, самое пышное со времен смерти Сталина, было организовано в Колонном зале Дома Союзов.

Около 10 утра артиллерийский лафет с гробом двинулся на Красную площадь в сопровождении солдат Московского гарнизона, генералов и адмиралов, несших на красных подушечках бесчисленные награды усопшего.

Руководители СССР произнесли траурные речи, после чего гроб перенесли к подготовленной у Кремлевской стены могиле.

Когда гроб опускали, раздался гимн СССР и пушечный залп. Из-за залпа многие подумали, что гроб уронили. Впоследствии этот факт опровергался. В частности Георгий Коваленко, опускавший гроб, говорил, что за стук упавшего гроба приняли орудийный залп.

Как хоронили Брежнева — в фотогалерее «Газеты.Ru».