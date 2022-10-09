Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии первой недели октября. Частичная мобилизация в России, взрыв на участке Крымского моста, корабль Crew Dragon с космонавтом из России Анной Кикиной пристыковался к МКС и другие кадры — в нашей фотогалерее.