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Цивилизация
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Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии середины ноября. Военная операция на Украине, саммит G20 в Индонезии, ракета SLS с космическим кораблем Orion отправляется на Луну и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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Глава Федерации хоккея Москвы Николишин рассказал о здоровье судьи, избитого хоккеистом-любителем
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Пентагон: Россия располагает «впечатляющими вооружениями», Украину ждет «суровая зима»
Пентагон назвал исход конфликта на Украине одним из факторов безопасности XXI века
На Украине арестовали активы российской компании на $1 млн, а ее имущество отдали ВСУ
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