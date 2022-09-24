24 сентября 2022, 15:14
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии второй половины сентября. Частичная мобилизация в России, прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ и другие кадры — в нашей фотогалерее.
Призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации у военкомата в Волгограде, 24 сентября 2022 года
Певец Элтон Джон и президент США Джо Байден на церемонии награждения исполнителя Национальной гуманитарной медалью в Вашингтоне, 23 сентября 2022 года
Роджер Федерер после объявления о завершении карьеры на турнире в Лондоне, 24 сентября 2022 года
Гвардеец в Виндзорском замке в день похорон королевы Великобритании Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Чилийские карабинеры с будущими полицейскими собаками на праздновании Дня вооруженных сил в Сантьяго, Чили, 19 сентября 2022 года
Экс-президент США Билл Клинтон и президент Украины Владимир Зеленский разговаривают в рамках конференции «Глобальная инициатива Клинтона», 20 сентября 2022 года
Несанкционированная акция протеста против частичной мобилизации в Екатеринбурге, 21 сентября 2022 года
Герцогиня Меган на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Военнослужащие на референдуме по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, 23 сентября 2022 года
Вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» «К. Э. Циолковский» на стартовый стол на космодроме «Байконур», 18 сентября 2022 года
Гонщики Никола Карраро и Лоренцо Фийон в момент столкновения на Гран-при Арагона, 18 сентября 2022 года
Последствия ливней в Нигерии, 19 сентября 2022 года
Житель Порт-о-Пренс с тарой для питьевой воды, Гаити, 17 сентября 2022 года
Британец Энди Маррей и серб Новак Джокович на тренировке перед теннисным турниром Laver Cup в Лондоне, 22 сентября 2022 года
Женщины исполняют традиционный танец в преддверии индуистского праздника Наваратри в Ахмедабаде, Индия, 20 сентября 2022 года
Палестинцы протестуют у штаб-квартиры ООН в Газе, 19 сентября 2022 года
Поле подсолнухов в районе демилитаризованной зоны в Южной Корее, 22 сентября 2022 года