Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии второй половины сентября. Частичная мобилизация в России, прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ и другие кадры — в нашей фотогалерее.