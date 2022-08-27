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Цивилизация
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Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца августа. Военная операция на Украине, снос памятника Освободителям Риги, задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, «Человек-паук» в московском метро и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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Новости
В Черногории самый ленивый человек пролежал 60 часов и выиграл €350
Новая часть «Звездного пути» осталась без режиссера
Двигателям Toyota и Subaru грозит поломка из-за заводского герметика
Минобороны Турции: объем вывезенного с Украины зерна превысил 1 млн тонн
Тренер Гаджиева назвал «Химки» больным клубом
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