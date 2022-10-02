02 октября 2022, 11:55
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца сентября. Частичная мобилизация в России, трагедия в ижевской школе, последствия урагана «Иан» и другие кадры — в нашей фотогалерее.
Проводы призывников в рамках частичной мобилизации в Михайловске Ставропольского края, 30 сентября
На избирательном участке во время референдума по новому Семейному кодексу в Гаване, Куба, 25 сентября 2022 года
Показ коллекции весна-лето 2023 от дизайнера Марии Грации Кьюри для модного дома Dior на Неделе моды в Париже, 27 сентября 2022 года
Эвакуация учеников ижевской школы №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, 11 из которых — дети, 26 сентября 2022 года
Вице-президент США Камала Харрис во время визита в демилитаризованную зону, разделяющую Северную и Южную Кореи, 29 сентября 2022 года
Гонщики проезжают мост Си Клифф во время чемпионата мира по шоссейным велогонкам в Вуллонгонге, Австралия, 25 сентября 2022 года
Мужчина с детьми ищет укрытие после того, как ураган «Иан» затопил его дом в Пинар-дель-Рио, Куба, 27 сентября 2022 года
Очередь из автомобилей на дороге в сторону КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, 28 сентября 2022 года
Последствия урагана «Иан» во Флориде, 1 октября 2022 года
Облака над Нью-Йорком, 28 сентября 2022 года
Президент РФ Владимир Путин, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Большом Кремлевском дворце на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, 30 сентября
Беспорядки на футбольном матче в Индонезии между клубами «Арема» и «Персебайя Сурабая», в результате которых погибли 174 человека, 1 октября 2022 года
Мобилизованные мужчины отправляются на полигон в Приморском крае на десантном корабле ТОФ «Ослябя», Владивосток, 27 сентября 2022 года
Тренер Алексей Мишин наблюдает за выступлением фигуристов в мужском одиночном катании на контрольных прокатах сборной по фигурному катанию, Москва, 25 сентября 2022 года
Задержанная участница еврейской ультра-ортодоксальной организации на территории Национального института миграции Мексики, 25 сентября 2022 года