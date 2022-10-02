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Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца сентября. Частичная мобилизация в России, трагедия в ижевской школе, последствия урагана «Иан» и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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