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Технологии
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В Петербурге женщина развела пенсионера на 600 тыс рублей... 14:10
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В Петербурге иностранец потерял $300 тыс. после поездки... 14:07
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Международный Тихоокеанский театральный фестиваль будет посвящен... 14:03
Госбюро расследований Украины провело обыски в помещениях... 14:01
Власти указали ведомствам на невысокое кассовое исполнение... 13:56
Черчесов ответил, чтобы он сказал Дзюбе, если тот сейчас решит... 13:53
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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца ноября. Военная операция на Украине, чемпионат мира по футболу в Катаре, визит президента Франции Эммануэля Макрона в США и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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ЕС согласовал потолок цен на нефть, он составит $60 за баррель
«Это театр абсурда». Новак — о планах Польши закупать российскую нефть в следующем году
Новак назвал планы Польши по закупке российской нефти в 2023 году «театром абсурда»
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«Процесс начался». «Дождь» могут выгнать из Латвии
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