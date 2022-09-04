04 сентября 2022, 10:24
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца августа — начала сентября. Военная операция на Украине, похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева, последствия лесных пожаров в Рязанской области, День знаний в городах России и другие кадры — в нашей фотогалерее.
Радуга в небе над Ленинградским проспектом, Москва, 2 сентября 2022 года
Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище, 3 сентября 2022 года
Последствия обстрелов в городе Изюм, 2 сентября 2022 года
Певица Лиззо на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, 28 августа 2022 года
Жительница Лос-Анджелеса охлаждается водой из гидранта в жаркий день, 31 августа 2022 года
Отдыхающие на Черном море в Сочи, 1 сентября 2022 года
Ученики школы №1619 имени М. И. Цветаевой во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, Москва, 1 сентября 2022 года
Последствия лесного пожара в Рязанской области, 27 августа 2022 года
Представители коллаборационистской организации Новой экономики Юго-Западной Пенсильвании реагируют на шутку президента США Джо Байдена во время обсуждения его «Плана спасения Америки», 2 сентября 2022 года
Юные танцоры наблюдают за выступлением другого коллектива на Традиционных шотландских играх в Бремаре, 3 сентября 2022 года
Процессия с идолом божества Ганеши в преддверии фестиваля Ганеши Чатуртхи в Индии, 27 августа 2022 года
Полицейские используют водометы и слезоточивый газ для разгона антиправительственной демонстрации в Коломбо, Шри-Ланка, 30 августа 2022 года
Карибские фламинго в Мэрилендском зоопарке в Балтиморе, 1 сентября 2022 года
Теннисистка Серена Уильямс во время последнего в карьере матча, 2 сентября 2022 года
Обмелевший залив Черная речка на Красноярском водохранилище в Боградском районе Республики Хакасия, 26 августа 2022 года
Снос нелегально построенных небоскребов, представлявших собой 103-метровые башни-близнецы, в пригороде Нью-Дели, 28 августа 2022 года
Мигранты в деревянной лодке ждут спасения в Средиземном море, 27 августа 2022 года
Посетители Фестиваля соколиной охоты короля Абдул-Азиза в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 30 августа 2022 года