Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца августа — начала сентября. Военная операция на Украине, похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева, последствия лесных пожаров в Рязанской области, День знаний в городах России и другие кадры — в нашей фотогалерее.