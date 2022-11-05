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Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
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Тесты
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Цивилизация
Главком ВМФ назвал разведку самым таинственным направлением... 15:33
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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца октября — начала ноября. Военная операция на Украине, Хэллоуин, визит папы Римского Франциска в Бахрейн и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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Военная операция РФ на Украине. День 255-й
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